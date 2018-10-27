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شؤون فلسطينية

الجهاد الإسلامي: لا يمكن أن تقف المقاومة مكتوفة الأيدي أمام قتل الأبرياء

الجهاد الإسلامي: لا يمكن أن تقف المقاومة مكتوفة الأيدي أمام قتل الأبرياء
رام الله - دنيا الوطن
أكدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، أن المقاومة لا يمكن أن تقف مكتوفة الأيدي أمام استمرار قتل الأبرياء بدم بارد من جانب الاحتلال "الإسرائيلي" واستمرار سفك دماء المدنيين السلميين.

وقالت الحركة في بيان صحفي:" أمام استمرار قتل الأبرياء بدم بارد من جانب الاحتلال الاسرائيلي واستمرار سفك دماء المدنيين السلميين، لا يمكن للمقاومة أن تقف مكتوفة الأيدي وهي التي التزمت طويلاً بضبط النفس تقديراَ للجهود التي بذلت وتبذل لتثبيت وقف اطلاق النار".

وأضافت الحركة: "لقد حذرت المقاومة مراراً من تكرار استهداف المدنيين لكن الاحتلال لم يحترم القوانين والأعراف وواصل تلاعبه بحياة الناس في ظل حصار مستمر".

يشار، إلى أن مصادر عبرية ذكرت أن عدة رشقات من الصواريخ أطلقت من قطاع غزة، باتجاه المستوطنات المحيطة بغلاف غزة.

وبحسب المصادر، فقد دوت صفارات الانذار بعد إطلاق رشقة من الصواريخ تجاه مستوطنة سديروت، و أحدثت انفجارات ضخمة.

ووفقاً للمصادر الاسرائيلية، فقد أصيب عدد من المستوطنين بالهلع في مستوطنة سيديروت بعد اطلاق عدد من الصواريخ تجاه غلاف غزة.

فيما أشارت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الاسرائيلية، إلى أن القبة الحديدية اعترضت تسعة صواريخ في مدة 20 دقيقة.

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