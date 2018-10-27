وزير خارجية عمان: إسرائيل من دول الشرق الأوسط والزيارة متاحة بكل وقت





وقال بن علوي في لقاء له عبر شاشة (الجزيرة الفضائية): "السلطان قابوس يريد ان يصلح شأن منطقة الشرق الاوسط وبالاخص الخلاف الاسرائيلي الفلسطيني".





وأضاف: "لا نرى ان عملية السلام مغلقة، فهناك قدر من الرغبة لدى اسرائيل وفلسطين بأن يتحركا من جديد؛ لكي يحققا لشعبيهما الاستقرار".





وحول توقيت زيارة نتيناهو الى سلطة العنوان، أوضح بن علوي ان كل وقت في زيارة السلطة يكون مناسبا، لافتا إلى أن كل انسان متاح له بأن يزور السلطة.





وشدد بن علوي على ضرورة أن يحصل الفلسطينيون على دولتهم المستقلة، مشيرا إلى أن نظرة سلطة عمان للقضية الفلسطينية كنظرة باقي الدول العربية.





كما شدد على ضرورة ان يتعايش الشعب الفلسطيني مع الشعب الاسرائيلي، وان تبدأ رحلة جديدة من اجل بناء الدولة الفلسطينية ودعمها، مشيرا إلى أن ينبغي على الجميع ان تدفع في هذا الاتجاه.











رام الله - دنيا الوطنأكد يوسف بن علوى وزير الخارجية العماني، أن دولة اسرائيل من دول الشرق الاوسط، وبالتالي فإن لبنيامين نتنياهو رغبة في زيارة سلطة عمان ويقابل السلطان قابوس.