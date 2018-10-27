عاجل

  • صافرات الإنذار تدوي في كرم أبو سالم

  • تضرر أبراج الشيخ زايد نتيجة القصف الإسرائيلي شمال غزة

  • تضرر المستشفى الإندونيسي بعد قصف موقع الجدار شمال غزة

  • الجبهة الداخلية للاحتلال تصدر تعليمات بعدم التجمع بسبب استمرار إطلاق الصواريخ

  • الناطق باسم سرايا القدس: العدو قد خبرنا جيدا

  • الناطق باسم سرايا القدس: نؤكد على أن دماء أبناء شعبنا لن تذهب هدراً

عربي

وزير خارجية عمان: إسرائيل من دول الشرق الأوسط والزيارة متاحة بكل وقت

وزير خارجية عمان: إسرائيل من دول الشرق الأوسط والزيارة متاحة بكل وقت
رام الله - دنيا الوطن
أكد يوسف بن علوى وزير الخارجية العماني، أن دولة اسرائيل من دول الشرق الاوسط، وبالتالي فإن لبنيامين نتنياهو رغبة في زيارة سلطة عمان ويقابل السلطان قابوس.

وقال بن علوي في لقاء له عبر شاشة (الجزيرة الفضائية): "السلطان قابوس يريد ان يصلح شأن منطقة الشرق الاوسط وبالاخص الخلاف الاسرائيلي الفلسطيني".

وأضاف: "لا نرى ان عملية السلام مغلقة، فهناك قدر من الرغبة لدى اسرائيل وفلسطين بأن يتحركا من جديد؛ لكي يحققا لشعبيهما الاستقرار".

وحول توقيت زيارة نتيناهو الى سلطة العنوان، أوضح بن علوي ان كل وقت في زيارة السلطة يكون مناسبا، لافتا إلى أن كل انسان متاح له بأن يزور السلطة.

وشدد بن علوي على ضرورة أن يحصل الفلسطينيون على دولتهم المستقلة، مشيرا إلى أن نظرة سلطة عمان للقضية الفلسطينية كنظرة باقي الدول العربية.

كما شدد على ضرورة ان يتعايش الشعب الفلسطيني مع الشعب الاسرائيلي، وان تبدأ رحلة جديدة من اجل بناء الدولة الفلسطينية ودعمها، مشيرا إلى أن ينبغي على الجميع ان تدفع في هذا الاتجاه.


 

أخبار ذات صلة

تركيا تطلب رسميا من السعودية تسليم المتهمين في مقتل خاشقجي

تركيا تطلب رسميا من السعودية تسليم المتهمين في مقتل خاشقجي

محلل مصري: الصمت العربي يدفع إسرائيل لارتكاب المزيد من الجرائم

محلل مصري: الصمت العربي يدفع إسرائيل لارتكاب المزيد من الجرائم

شاهد: في زيارة غير مُعلنة.. نتنياهو التقي قابوس في سلطنة عُمان

شاهد: في زيارة غير مُعلنة.. نتنياهو التقي قابوس في سلطنة عُمان

الملك عبدالله: غضبي على كل من قصر باتخاذ اجراءات تمنع حدوث فاجعة البحر الميت

الملك عبدالله: غضبي على كل من قصر باتخاذ اجراءات تمنع حدوث فاجعة البحر الميت

رسالة من الرئيس الفلسطيني إلى بابا الإسكندرية &#34;تواضرس&#34;

رسالة من الرئيس الفلسطيني إلى بابا الإسكندرية "تواضرس"

حدادًا على ضحايا السيول.. الديوان الملكي: تنكيس العلم الأردني لمدة ثلاثة أيام

حدادًا على ضحايا السيول.. الديوان الملكي: تنكيس العلم الأردني لمدة ثلاثة أيام

ترامب يفرض عقوبات جديدة على حزب الله

ترامب يفرض عقوبات جديدة على حزب الله

العثور على حارس صدام حسين ميتاً في تركيا.. وتشريح الجثة لكشف السبب

العثور على حارس صدام حسين ميتاً في تركيا.. وتشريح الجثة لكشف السبب

التعليقات

الدنيا حكايات

سوريا وأزمة منظومة (اس 300)

سوريا وأزمة منظومة (اس 300)

شؤون فلسطينية

شاهد: اعتراض القبة للوابل الرابع من الصواريخ

شاهد: اعتراض القبة للوابل الرابع من الصواريخ

الحساينة: مسيرات العودة تعبر عن نضال الجماهير ورفضها كل ما يمس الحقوق

الحساينة: مسيرات العودة تعبر عن نضال الجماهير ورفضها كل ما يمس الحقوق

البرغوثي بالخان الاحمر: بفضل المقاومة الشعبية والوحدة انتصرنا ولكن المعركة مستمرة

البرغوثي بالخان الاحمر: بفضل المقاومة الشعبية والوحدة انتصرنا ولكن المعركة مستمرة

بلدية الخليل تتكبد خسائر بـ 5 ملايين شيكل جرّاء الاعتداء على محولاتها الكهربائية

بلدية الخليل تتكبد خسائر بـ 5 ملايين شيكل جرّاء الاعتداء على محولاتها الكهربائية

الدفاع المدني: القوات الاسرائيلية تستهدف طواقمنا خلال عملهم الانساني

الدفاع المدني: القوات الاسرائيلية تستهدف طواقمنا خلال عملهم الانساني

بحر: لن نتراجع عن مسيرات العودة إلا بالإنهاء الكامل للحصار

بحر: لن نتراجع عن مسيرات العودة إلا بالإنهاء الكامل للحصار

أعضاء المجلس المركزي في لبنان يغادرون إلى فلسطين

أعضاء المجلس المركزي في لبنان يغادرون إلى فلسطين

الأجهزة الأمنية بالخليل تشرع باجراءات لملاحقة مطلوبين وضبط الحالة الامنية

الأجهزة الأمنية بالخليل تشرع باجراءات لملاحقة مطلوبين وضبط الحالة الامنية

منوعات

شاهد.. مُغنية عالمية تعتنق الإسلام.. وتؤكد: جميع الكتب المقدسة تقود إلى الإسلام

شاهد.. مُغنية عالمية تعتنق الإسلام.. وتؤكد: جميع الكتب المقدسة تقود إلى الإسلام

إليسا تهاجم &#34;إسرائيل&#34;: &#34;بئس هذا الزمن&#34;

إليسا تهاجم "إسرائيل": "بئس هذا الزمن"

أمل العوضي تتعرض لهجوم عنيف وانتقادات كثيرة بسبب فستانها القصير والمخرّم

أمل العوضي تتعرض لهجوم عنيف وانتقادات كثيرة بسبب فستانها القصير والمخرّم

ماهي قصة زواج وطلاق الفنان ماجد المهندس الغامضة.. وكيف أصبح ابنه الوحيد؟

ماهي قصة زواج وطلاق الفنان ماجد المهندس الغامضة.. وكيف أصبح ابنه الوحيد؟

هل تترك ديانا كرزون الفن من أجل رجل؟

هل تترك ديانا كرزون الفن من أجل رجل؟

مطالبات بمقاطعة مسلسل تركي بدعوة &#34;الإساءة للسعوديين&#34;.. شاهد المقطع

مطالبات بمقاطعة مسلسل تركي بدعوة "الإساءة للسعوديين".. شاهد المقطع

فنانة عربية تكشف عن معاناتها بعد عملية شفط دهونها: &#34;لم يتغير مقاسي&#34;

فنانة عربية تكشف عن معاناتها بعد عملية شفط دهونها: "لم يتغير مقاسي"

ميريام كلينك تثير الجدل بدفاعها محمد بن سلمان بطريقتها الخاصة

ميريام كلينك تثير الجدل بدفاعها محمد بن سلمان بطريقتها الخاصة

تامر حسني يزفّ خبراً سعيداً لجمهوره.. &#34;عقبالكم كلكم&#34;

تامر حسني يزفّ خبراً سعيداً لجمهوره.. "عقبالكم كلكم"

صدور الحكم النهائي بحق الفتاة التي حضنت الفنان ماجد المهندس

صدور الحكم النهائي بحق الفتاة التي حضنت الفنان ماجد المهندس

عربي

تركيا تطلب رسميا من السعودية تسليم المتهمين في مقتل خاشقجي

تركيا تطلب رسميا من السعودية تسليم المتهمين في مقتل خاشقجي

شاهد: في زيارة غير مُعلنة.. نتنياهو التقي قابوس في سلطنة عُمان

شاهد: في زيارة غير مُعلنة.. نتنياهو التقي قابوس في سلطنة عُمان

الملك عبدالله: غضبي على كل من قصر باتخاذ اجراءات تمنع حدوث فاجعة البحر الميت

الملك عبدالله: غضبي على كل من قصر باتخاذ اجراءات تمنع حدوث فاجعة البحر الميت

رسالة من الرئيس الفلسطيني إلى بابا الإسكندرية &#34;تواضرس&#34;

رسالة من الرئيس الفلسطيني إلى بابا الإسكندرية "تواضرس"