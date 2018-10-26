شاهد: اعتراض القبة للوابل الرابع من الصواريخ





وكانت المقاومة الفلسطينية قد اطلقت وابلا من الصواريخ من قطاع غزة تجاه مستوطنات غلاف غزة.





يشار إلى أن طائرات الاحتلال قد قصفت عدة أهداف تابعة للمقاومة الفلسطينية شرق قطاع غزة.





















رام الله - دنيا الوطننشر موقع (ريشت كان) الإسرائيلي مساء اليوم الجمعة، فيديو يوضح اعتراض القبة الحديدية للوابل الرابع من الصواريخ التي اطلقت من قطاع غزة تجاه مستوطنات غلاف غزة.