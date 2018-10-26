وابل من الصواريخ على مستوطنات غلاف غزة



وردا على ذلك، اطلقت طائرات الاحتلال الاسرائيلي هدفا في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.





رام الله - دنيا الوطنأطلقت المقاومة الفلسطينية مساء اليوم الجمعة، وابلا من الصواريخ على مستوطنات غلاف غزة.وعلى أثر الصواريخ التي اطلقت من قطاع غزة، فقد دوت صافرات الانذار في مستوطنات غلاف غزة.