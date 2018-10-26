وابل من الصواريخ على مستوطنات غلاف غزة
رام الله - دنيا الوطن
أطلقت المقاومة الفلسطينية مساء اليوم الجمعة، وابلا من الصواريخ على مستوطنات غلاف غزة.
وعلى أثر الصواريخ التي اطلقت من قطاع غزة، فقد دوت صافرات الانذار في مستوطنات غلاف غزة.
وردا على ذلك، اطلقت طائرات الاحتلال الاسرائيلي هدفا في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
أطلقت المقاومة الفلسطينية مساء اليوم الجمعة، وابلا من الصواريخ على مستوطنات غلاف غزة.
وعلى أثر الصواريخ التي اطلقت من قطاع غزة، فقد دوت صافرات الانذار في مستوطنات غلاف غزة.
وردا على ذلك، اطلقت طائرات الاحتلال الاسرائيلي هدفا في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
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