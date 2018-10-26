شاهد: القبة الحديدية الاسرائيلية تعترض عدة صواريخ اطلقت من غزة





وكانت صحيفة (يديعوت أحرونوت)، قد قالت: "القبة الحديدية اعترضت تسعة صواريخ خلال 20 دقيقة).





يشار إلى أن طائرات الاحتلال الاسرائيلي، قد قصفت في وقت سابق من اليوم، عدة أهداف تابعة للمقاومة الفلسطينية، شرق قطاع غزة، دون اصابات.











رام الله - دنيا الوطننشرت القناة 20 الإسرائيلية، فيديو يوضح لحظة اعتراض القبة الحديدية، للصواريخ التي أطلقت مساء اليوم الجمعة، من قطاع غزة.