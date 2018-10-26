شاهد: لحظة محاولة الطواقم الطبية انقاذ حياة الشاب عايش شعث





وقد استشهد الشاب شعث برصاص الاحتلال الاسرائيلي خلال مشاركته في فعاليات جمعة (غزة صامدة ولن تركع) على الحدود الشرقية لمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.













رام الله - دنيا الوطننشر على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، فيديو يوضح لحظة محاولة الطواقم الطبية، انقاذ حياة الشاب عايش غسان شعت (23 عاماً)، ولكن دون جدوى.