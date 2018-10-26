شؤون فلسطينية

شاهد: لحظة محاولة الطواقم الطبية انقاذ حياة الشاب عايش شعث

شاهد: لحظة محاولة الطواقم الطبية انقاذ حياة الشاب عايش شعث
رام الله - دنيا الوطن
نشر على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، فيديو يوضح لحظة محاولة الطواقم الطبية، انقاذ حياة الشاب عايش غسان شعت (23 عاماً)، ولكن دون جدوى.

وقد استشهد الشاب شعث برصاص الاحتلال الاسرائيلي خلال مشاركته في فعاليات جمعة (غزة صامدة ولن تركع) على الحدود الشرقية لمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.


 


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