الاحتلال: إطلاق عدة صواريخ من غزة تجاه غلاف القطاع

بدوره، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال: "بعد اطلاق صافرات الانذار في مدينة سديروت ومجلس شاعر هانيغف الاقليمي، تم تحديد حوالي من 10 الى 12 عملية اطلاق صواريخ من قطاع غزة، وتم اعتراض عدد منها بواسطة القبة الحديدية".





من جانبها، قالت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية: "إن القبة الحديدية اعترضت تسعة صواريخ خلال 20 دقيقة".





موقع (كان) الإسرائيلي، أكد أنه من الساعة العاشرة مساءً، اعترضت القبة الحديدية 13 صاروخا، على الاقل، في أربعة رشقات من الصواريخ، أطلقت من قطاع غزة، حيث أصيب طفل إسرائيلي يبلغ من العمر 14 عاما، ورجل اخر (50 عاما)، بجروح طفيفة، خلالهم محاولتهما الهروب إلى الملاجئ، والمناطق المحمية أثناء انطلاق صافرات الانذار.



