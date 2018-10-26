الاحتلال: إطلاق عدة صواريخ من غزة تجاه غلاف القطاع
رام الله - دنيا الوطن
زعم الاعلام الاسرائيلي، أن عدة صواريخ اطلقت مساء اليوم الجمعة، من قطاع غزة تجاه مستوطنات غزة.
وعلى أثر ذلك دوت صافرات الانذار في كافة مستوطنات غلاف غزة، وعلى رأسها مناطق (ايرز، ميفلاسيم، سديروت، ونير عام وجفعيم).
وبحسب الاعلام الاسرائيلي، فإن القبة الحديدية الاسرائيلية اعترضت عددا من الصواريخ التي اطلقت من قطاع غزة.
زعم الاعلام الاسرائيلي، أن عدة صواريخ اطلقت مساء اليوم الجمعة، من قطاع غزة تجاه مستوطنات غزة.
وعلى أثر ذلك دوت صافرات الانذار في كافة مستوطنات غلاف غزة، وعلى رأسها مناطق (ايرز، ميفلاسيم، سديروت، ونير عام وجفعيم).
وبحسب الاعلام الاسرائيلي، فإن القبة الحديدية الاسرائيلية اعترضت عددا من الصواريخ التي اطلقت من قطاع غزة.
بدوره، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال: "بعد اطلاق صافرات الانذار في مدينة سديروت ومجلس شاعر هانيغف الاقليمي، تم تحديد حوالي من 10 الى 12 عملية اطلاق صواريخ من قطاع غزة، وتم اعتراض عدد منها بواسطة القبة الحديدية".
من جانبها، قالت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية: "إن القبة الحديدية اعترضت تسعة صواريخ خلال 20 دقيقة".
موقع (كان) الإسرائيلي، أكد أنه من الساعة العاشرة مساءً، اعترضت القبة الحديدية 13 صاروخا، على الاقل، في أربعة رشقات من الصواريخ، أطلقت من قطاع غزة، حيث أصيب طفل إسرائيلي يبلغ من العمر 14 عاما، ورجل اخر (50 عاما)، بجروح طفيفة، خلالهم محاولتهما الهروب إلى الملاجئ، والمناطق المحمية أثناء انطلاق صافرات الانذار.
موقع (حدشوت 24) الإسرائيلي، أكد الطواقم الطبية الاسرائيلية عالجت 15 مستوطناً في (سديروت) من الصدمة والهلع بعد إطلاق الصواريخ قبل قليل.
وكانت طائرات الاحتلال الاسرائيلي قد قصفت في وقت سابق من اليوم أهدافاً عدة تابعة للمقاومة الفلسطينية شرق قطاع غزة، دون اصابات بين المواطنين الفلسطينيين.
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