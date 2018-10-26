البرغوثي بالخان الاحمر: بفضل المقاومة الشعبية والوحدة انتصرنا ولكن المعركة مستمرة





ووجه البرغوثي التحية لاهالي الخان الاحمر من عائلة أبو داهوك و عرب الجهالين على صمودهم و بسالتهم والى كل القوى الوطنية و لجان المقاومة الشعبية، والى المسعفين و الفرق الطبية، و الصحفيين على تكاتفهم واعتصامهمالمثابر على مدار أيام طويلة كما عبرعن التقدير لكل المتضامنين الدوليين وكافة الدول و المؤسسات الدولية التي اعترضت الهجمة الاسرائيلية، كما ووجه التحية لمحافظ القدس عدنان غيث الذي فرض عليه الاحتلال الإقامة الجبري، والى الاخ وليد عساف على مثابرته مع زملائه في هيئة مكافحة الجداروالاستيطان.



وأضاف ان كل ذلك لم يكن ليحدث لولا وقفة العزللمقاومة الشعبية التي طورت تجربتها وبنت على ما تحقق من نجاحات في باب الشمس واحفاد يونس و معركة بوابات القدس.



و قال البرغوثي ان ما نشهده اليوم هو وحدة و تلاحم المقاومة الشعبية في الخان الاحمر و القدس و سائر انحاء الضفة العغربية مع مسيرة العودة و كسر الحصار في قطاع غزة، و هكذا تصنع الوحدة النضالية في ميدان الكفاح و على الارض بدلا من الانقسام.





وقال مصطفى البرغوثي ان الخان الاحمر شهد أول الانتصارات على صفقة القرن و على كل مخططات تصفية القضية الفلسطينية داعيا الى استمرا الكفاح حتى الحاق الهزيمة الكاملة بالاحتلال و نظام الابارتهايد العنصري في القدس و كل فلسطين.



رام الله - دنيا الوطنقال الدكتور مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية أثناء المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم في الخان الحمر عقب أداء صلاة الجمعة و بمناسبة اجبار الاحتلال على التراجع عن مخططه الفوري لهدم الخان الأحمر، ان الفضل يعود للمقاومة الشعبية الباسلة و الموحدة في كسب هذه الجولة من الصراع مع الاحتلال، و لكن المعركة ما زالت مستمرة، دفاعا عن بقاء الخان الاحمر وعن القدس وعن حقنا في الحرية و الاستقلال، و لافشال محاولة شطر الضفة الغربية و تجزئتها.