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شؤون فلسطينية

الدفاع المدني: القوات الاسرائيلية تستهدف طواقمنا خلال عملهم الانساني

الدفاع المدني: القوات الاسرائيلية تستهدف طواقمنا خلال عملهم الانساني
رام الله - دنيا الوطن
استهجن الدفاع المدني الفلسطيني استهداف القوات الاسرائيلية طواقمها الاسعافية اثناء اسنادها للجماهير الفلسطينية المشاركة في مسيرات العودة وكسر الحصار على امتداد الحدود الشرقية لقطاع غزة، اليوم الجمعة، في الأسبوع الواحد والثلاثين على التوالي.

وذكر تقرير ادارة العمليات المركزية عن وقوع ثلاث اصابات في صفوف طواقمها خلال عملهم الانساني الطبي والانقاذ اثناء تقديم واجبهم من طرف القوات الاسرائيلية، بإصابة المسعف/ علي ابو عاصي بطلق ناري في الكتف، على الحدود الشرقية من مدينة خانيونس، واصابة المنقذين/ أحمد مقداد وابراهيم النجار بطلق مطاطي بالقرب من الخيمة الطبية شرق مدينة غزة وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج.

حيث ذكرت إدارة العمليات في تقريرها ان طواقمها في محافظات القطاع، تعاملت مع (398) حادث إنقاذ واسعاف كان منها (300) حالة اختناق بسبب غاز المسيل للدموع، (59) اصابة بسبب تعرضهم لطلق ناري، كما يذكر ان طواقم الانقاذ تعاملت مع (39) حالة في حوادث مختلفة من اغماء وجروح وغيرها.

ويشار ان طواقم الدفاع المدني تشكل مكوناً هاماً من المكونات التي يوفرها القانون الدولي الإنساني لحماية المدنيين من العمليات العسكرية، والغاية منه التخفيف من الخسائر والضرر والمعاناة التي يتكبدها المدنيون نتيجة التقدم الهائل في أساليب ووسائل القتال.



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