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أعضاء المجلس المركزي في لبنان يغادرون إلى فلسطين

أعضاء المجلس المركزي في لبنان يغادرون إلى فلسطين
رام الله - دنيا الوطن
غادر لبنان اليوم (الجمعة) الأعضاء الـ 4 في المجلس المركزي الفلسطيني، وهم: ناظم اليوسف (نائب أمين عام "جبهة التحرير الفلسطينية")، محيي الدين كعوش (الجبهة العربية الفلسطينية)، غسان أيوب (حزب الشعب) وهيثم زعيتر (مستقل) من "مطار الرئيس الشهيد رفيق الحريري الدولي" في بيروت، للمشاركة في دورة المجلس الـ30 تحت عنوان: "الخان الأحمر.. تحدي.. وصمود دفاعاً عن القدس العاصمة"، والتي ستفتتح يوم الأحد 28 تشرين الأول/أكتوبر 2018، في مقر الرئاسة الفلسطينية في مدينة رام الله في الضفة الغربية.

وسيلقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس كلمة هامة بالمناسبة،  كما سيتخذ المجلس سلسلة من القرارات الهامة.

  

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