الأجهزة الأمنية بالخليل تشرع باجراءات لملاحقة مطلوبين وضبط الحالة الامنية

شرعت الأجهزة الأمنية في محافظة الخليل مساء اليوم الجمعة، باجراءات أمنية مشددة؛ لملاحقة مطلوبين وضبط الحاله الامنيه والقبض على تجار المخدرات ومروجيها وضبط السلاح غير المرخص والمركبات غير القانونية، وانهاء المظاهر السلبية في كافة أرجاء المحافظة.





وأفاد العقيد لؤي ارزيقات المتحدث باسم الشرطه العقيد، أنه ولغاية تنفيذ هذه الاجراءات، تم استدعاء قوات كبيره من كافة الاجهزة الامنية وتعزيزها بالفرقه 101 والكتيبه التاسعه التابعتين لقوات الامن الوطني و قوات الشرطه الخاصه "الوحدة المركزيه" وقوات من كافة الأجهزه الأمنية.





وقال ارزيقات: "هذه الاجراءات ستكون مستديمه ومستمره وهذا ما يميزها عن سابقاتها وتشمل تطبيق الأمن وفرض النظام وملاحقة الخارجين عن القانون".

وتاتي هذه الاجراءات بعد رصد العديد من التجاوزات والاعتداءات على المواطنين وارتكاب الجرائم بحقهم ومحاولة البعض العودة للفلتان الامني .





من جانبه طالب محافظ الخليل اللواء جبرين البكري كافة المطلوبين الى تسليم انفسهم للعداله وتسوية اوضاعهم القانونية وناشد المواطنين بضروره التعاون وابلاغ اجهزه الامن عن اماكن تواجد المطلوبين والخارجين عن القانون لما فيه مصلحة لهم ولابنائهم ومجتمعهم.

رام الله - دنيا الوطن