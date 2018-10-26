شؤون فلسطينية

شخص مشتبه به ببيع عقارات القدس يقف خلف اعتقال إسرائيل لـ"غيث" و"الفقيه"

شخص مشتبه به ببيع عقارات القدس يقف خلف اعتقال إسرائيل لـ"غيث" و"الفقيه"
محاكمة عدنان غيث
رام الله - دنيا الوطن
كشفت صحيفة (يسرائيل هيوم)، عن الخلفية التي اعتقلت سلطات الاحتلال على أثرها محافظ القدس عدنان غيث، الذي اختطفته قوة إسرائيلية، من داخل مركبته في بلدة بيت حنينا شمال القدس في العشرين من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، كما اختطفت في اليوم ذاته مدير مخابرات ضواحي القدس جهاد الفقيه على حاجز نصبته له بالقرب من بلدة الجديرة.

وقالت الصحيفة: إن السلطة الفلسطينية تعتقل منذ أسبوعين مواطنًا عربيًا من حاملي الهوية الإسرائيلية والجنسية الأميركية، ويقطن في حي بيت حنينا في القدس، للاشتباه في تورطه في بيع وتسريب أراضي وعقارات فلسطينية في القدس عمومًا وفي البلدة القديمة على وجه الخصوص، للمستوطنين.

وأكدت الصحيفة أن ممثلي السفارة الأميركية في القدس زاروا المشتبه به، الذي دفعت حادثة اعتقاله من قبل أجهزة أمن السلطة التي شكلت لجنة تحقيق خاصة في القضية، شرطة الاحتلال الإسرائيلية وجهاز الأمن الإسرائيلي العام (الشاباك) إلى فتح ملف تحقيق.

وجاء اعتقال قوات الاحتلال لغيث والفقيه، بحسب ما جاء في تقرير (يسرائيل هيوم)، كون الاثنان كانا على اطلاع على التحقيقات التي أجرتها أجهزة الأمن الفلسطينية مع هذا الشخص المعتقل لدى السلطة والمتورط في تسريب عقارات وأراضي فلسطينية للمستوطنين.

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