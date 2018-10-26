مستوطنون يغلقون المدخل الغربي لبلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم

رام الله - دنيا الوطنأغلق مستوطنون اليوم الجمعة، المدخل الغربي لبلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، بدعوى احتجاجهم على رشق سياراتهم بالحجارة على الشارع الرئيسي.وقال الناشط الإعلامي صبري جبريل: "إن عشرات المستوطنين تجمعوا بحماية شرطة وجنود الاحتلال، على المدخل الغربي لتقوع وعلى امتداد الشارع الرئيسي من الجهة الغربية، بحجة الاحتجاج على استمرار رشق سياراتهم بالحجارة أثناء عبورهم من الشارع الرئيسي الالتفافي الواصل بين مدينتي القدس والخليل"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).وأشار جبريل إلى أن قوات الاحتلال أغلقت بالأمس بشكل كامل مداخل تقوع كافة ودققت في بطاقات المواطنين لمدة ثلاث ساعات، ومنعت المواطنين من الدخول والخروج من البلدة.