شؤون فلسطينية

طائرات حربية إسرائيلية تقصف عدة اهداف شرق قطاع غزة

طائرات حربية إسرائيلية تقصف عدة اهداف شرق قطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
قصفت طائرات الاحتلال الاسرائيلي مساء اليوم الجمعة، أهدافاً تابعة للمقاومة الفلسطينية، في عدة مناطق شرق قطاع غزة.

في التفاصيل، قصفت الطائرات الاسرائيلية مرصدا تابعاً للمقاومة الفلسطينية شرق جباليا شمال قطاع غزة، فيما لم يبلغ عن وقوع اصابات بين المواطنين.

إلى ذلك، فقد استهدفت طائرات الاحتلال هدفا ثانيا للمقاومة ولكن هذه المرة شرق حي الزيتون شرقي مدينة غزة، وايضا لم يسفر ذلك عن وقوع اصابات.

في غضون ذلك، قصفت طائرة حربية اسرائيلية هدفا ثالثا تابعا للمقاومة الفلسطينية شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وتشهد الحدود الشرقية لقطاع غزة حالة من التوتر إثر المواجهات التي اندلعت اليوم الجمعة بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال، في اطار فعاليات جمعة (غزة صامدة ولن تركع)، والتي اسفرت عن استشهاد أربعة مواطنين، واصابة 85 آخرين.

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