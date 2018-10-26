شاهد: في زيارة غير مُعلنة.. نتنياهو التقي قابوس في سلطنة عُمان

رام الله - دنيا الوطنأعلن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، عن انتهاء زيارة سرية قام بها نتنياهو، مساء اليوم إلى سلطة عمان.وأوضح بيان لمكتب نتنياهو، أن الأخير عاد إلى البلاد بعد أن قام بزيارة رسمية إلى عمان، حيث التقى السلطان قابوس بن سعيد الذي وجه له دعوة بزيارة السلطنة في ختام اتصالات مطولة بين الطرفين في الأيام الماضية.ووفقاً للبيان، رافق نتنياهو في الزيارة زوجته سارة، ورئيس الموساد يوسي كوهن ومستشار الأمن القومي مائير بن شبات، ومدير عام وزارة الخارجية، والسكرتير العسكري لرئيس الحكومة العميد آفي بلوت.وتعتبر زيارة نتنياهو إلى سلطنة عمان هي أول زيارة رسمية في هذا المستوى منذ 1996.