خمسة شهداء برصاص الاحتلال خلال جمعة (غزة صامدة ولن تركع) شرق القطاع

أفاد أشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، باستشهاد خمسة مواطنين برصاص الاحتلال الاسرائيلي خلال مشاركتهم في فعاليات مسيرة العودة التي حملت اسم جمعة (غزة صامدة ولن تركع)، لافتا إلى أن ثلاثة منهم من شرق خانيونس جنوب قطاع غزة، وواحد من شرق جباليا شمالا، والخامس مجهول الهوية.





وأعلن القدرة في تصريح له عبر صحفته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، ان الشهداء هم: محمد خالد محمود عبد النبي (27 عاما) من شرق جباليا، ونصار أبو تيم (22 عاما)، وأحمد سعيد أبو لبدة (22 عاما)، وعايش غسان شعث (23 عاما)، وثلاثتهم من شرق خانيونس، اما الشهيد الخامس فلم تعرف هويته بعد.



