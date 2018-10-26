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شؤون فلسطينية

بجمعة "غزة صامدة ولن تركع".. بدء توافد الجماهير لمخيمات العودة شرق القطاع

بجمعة "غزة صامدة ولن تركع".. بدء توافد الجماهير لمخيمات العودة شرق القطاع
رام الله - دنيا الوطن
توافدت الجماهير الفلسطينية اليوم الجمعة، إلى مخيمات العودة شرق قطاع غزة؛ وذلك للمشاركة في فعاليات مسيرة العودة التي حملت اسم "غزة صامدة ولن تركع.

وكانت الهيئة الوطنية لمسيرت العودة وكسر الحصار، قد دعت الجماهير الفلسطينيية للمشاركة في جمعة "غزة صامدة ولن تركع".

وقد أكدت الهيئة على مواصلة مسيرات العودة حتى تحقق أهدافها المتمثلة في كسر الحصار عن قطاع غزة وعودة اللاجئين الى ديارهم، مؤكدة في الوقت ذاته على شعبيتها سلميتها.

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