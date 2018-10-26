وليد عساف: الفعاليات المساندة للخان الأحمر مستمرة

رام الله - دنيا الوطنأعلن رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وليد عساف، اليوم الجمعة، استمرار فعاليات الإسناد لأهلنا في الخيمة الدائمة المقامة في قرية الخان الأحمر شرق القدس المحتلة، حتى إفشال مخطط التهجير القسري وهدم القرية، وحماية الثوابت الوطنية الفلسطينية.وأضاف عساف خلال مؤتمر صحفي عقد في خيمة الاعتصام في الخان الأحمر، أن تفكيك الاحتلال للقرية البديلة في بوابة القدس، والتي كانت ستكون بديلة عن الخان الأحمر هي مؤشر على الانتصار، مضيفا أن المعركة الحقيقية هي بقاء الخان وعدم تهجير سكانه وهدمه.وثمن عساف موقف الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء رامي الحمد الله، وفصائل العمل الوطني، ولجان المقاومة الشعبية، وكافة الذين وقفوا إلى جانب أهلنا وتصدوا لإجراءات الاحتلال.وأشار إلى دور الاتحاد الأوروبي وكافة الدول الشقيقة والصديقة التي وقفت إلى جانب شعبنا في معركته، مشيرا إلى أن محكمة الجنائية الدولية أثبتت في قضية الخان الأحمر أن مهمتها ليست محاكمة مجرمي الحرب فقط بل أنها تستطيع منع الجريمة من الوقوع.وجدد عساف مطالبته المجتمع الدولي بتوفير حماية لأبناء شعبنا، مطالبا المجلس المركزي الفلسطيني الذي يعقد دورته باسم الخان الأحمر بأن يتبنى برنامج مقاومة شعبية واسعة.