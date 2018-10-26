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شؤون فلسطينية

انتصار الخان الأحمر أسبابه التلاحم بين مكونات الشعب الفلسطيني

انتصار الخان الأحمر أسبابه التلاحم بين مكونات الشعب الفلسطيني
مصطفى البرغوثي
رام الله - دنيا الوطن
أكد أمين عام المبادرة الفلسطينية مصطفى البرغوثي أن ما تحقق في الخان الأحمر هو انتصار في جولة ضمن معركة مستمرة بما تمثله القرية من حماية للقدس والحفاظ على تواصل أجزاء الضفة مع بعضها، كذلك حمايه 46 قرية بدوية من التهجير.

وأشار إلى أن انتصار الخان الاحمر يعود الى التلاحم بين ابناء شعبنا ومكوناته، فالقرية شكلت أولى هزائم "صفقة القرن" ومحاولة تصفية القضية الفلسطينية والقدس واللاجئين، وستتبعه انتصارات أخرى.

من جانبه، قال الرئيس الروحي لكنيسة الروم الملكيين الكاثوليك الأب عبد الله يوليو، إن هذه الخيمة أصبحت رمزا للصمود والمقاومة، ونحن في طريقنا إلى القدس وسنعيد البهاء لها وصمودنا هو دفاع عن مشروعنا الوطني.

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