شهيد جراء حادث عرضي وسط قطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، مساء اليوم الجمعة، عن استشهاد مواطن وسط قطاع غزة، نتيجة حادث عرضي.
وقال أشرف القدرة، الناطق باسم وزارة الصحة في قطاع غزة: استشهد المواطن جبر إبراهيم أبو هميسة "25 عامًا" وأصيب مواطن آخر، جراء حادث عرضي في البريج، وسط قطاع غزة.
يتبع..
أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، مساء اليوم الجمعة، عن استشهاد مواطن وسط قطاع غزة، نتيجة حادث عرضي.
وقال أشرف القدرة، الناطق باسم وزارة الصحة في قطاع غزة: استشهد المواطن جبر إبراهيم أبو هميسة "25 عامًا" وأصيب مواطن آخر، جراء حادث عرضي في البريج، وسط قطاع غزة.
يتبع..
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