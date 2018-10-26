شهيد جراء حادث عرضي وسط قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، مساء اليوم الجمعة، عن استشهاد مواطن وسط قطاع غزة، نتيجة حادث عرضي.وقال أشرف القدرة، الناطق باسم وزارة الصحة في قطاع غزة: استشهد المواطن جبر إبراهيم أبو هميسة "25 عامًا" وأصيب مواطن آخر، جراء حادث عرضي في البريج، وسط قطاع غزة.يتبع..