الرئيس عباس: العلاقات بين فلسطين وتونس تاريخية

رام الله - دنيا الوطناستقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الجمعة، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، سفير جمهورية تونس لدى دولة فلسطين الحبيب بن فرح.واطلع الرئيس عباس، السفير الضيف، على آخر مستجدات الاوضاع في الاراضي الفلسطينية، والتطورات الاخيرة على مجمل العملية السياسية.واعرب الرئيس، عن تقديره الكبير للدعم الذي تقدمه تونس رئيساً وحكومة وشعباً، للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة على الصعد كافة، متمنيا لتونس دوام التقدم والازدهار تحت قيادة الرئيس الباجي قايد السبسي.وأكد أبو مازن، متانة العلاقات الاخوية التي تربط القيادتين والشعبين الشقيقين التونسي والفلسطيني، وحرص القيادة الفلسطينية على تمتين وتعزيز هذه العلاقات لما فيه مصلحة البلدين الشقيقين.بدوره نقل السفير التونسي، تحيات الرئيس الباجي السبسي، للرئيس محمود عباس، مؤكدا موقف تونس الثابت والمبدئي الداعم للقضية الفلسطينية ، وإلى جانب الشعب الفلسطيني وحقه في الحرية والاستقلال.وحضر اللقاء، أمين عام الرئاسة الطيب عبد الرحيم، ونائب رئيس الوزراء وزير الاعلام نبيل أبو ردينه، ومستشار الرئيس الدبلوماسي مجدي الخالدي.