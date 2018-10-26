إصابات بالاختناق خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم

رام الله - دنيا الوطنأصيب عدد من المواطنين والمتضامنين الاجانب بالاختناق خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ اكثر من 15عاما والتي خرجت استمرارا لدعم القيادة في رفض ما يسمى بصفقة القرن.وافاد منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي ان جيش الاحتلال اقتحم البلدة باعداد كبيرة تحت غطاء كثيف من إطلاق الرصاص الحي وقنابل الغاز مما ادى الى وقوع اصابات عديدة بالاختناق عولجت ميدانيا في مركز اسعاف البلدة.واشار شتيوي الى ان جيش الاحتلال داهم منزل المواطن زاهي علي واحتجز اسرته واستخدم سطح منزله كثكنة عسكرية لقناصته الذين اطلقوا الرصاص الحي دون وقوع اصابات، فيما اقدم الجنود على تحطيم زجاج نوافذ المنزل وعبثوا بمحتوياته.‏واكد شتيوي ان مجموعات من المستوطنين تواجدت قرب البوابة التي تغلق الشارع منذ ساعات الصباح في خطوة تم تفسيرها كمسيرة مضادة حاول المستوطنون تنظيمها ردا على مسيرة البلدة.وانطلقت المسيرة بعد صلاة الجمعة بمشاركة المئات من ابناء البلدة الذين رددوا الشعارات الوطنية الداعية لتصعيد المقاومة الشعبية في جميع انحاء الضفة الغربية حتى انهاء الاحتلال.