ضبط مطبعة لتصنيع علب السجائر المزورة في نابلس

رام الله - دنيا الوطنضبطت طواقم الضابطة الجمركية وبدعم ومساندة جهازي الشرطة والامن الوطني في محافظة نابلس فجر اليوم الجمعة، مطبعة تقوم بتصنيع علب السجائر المزورة لماركات عالمية، تمهيدا لتعبئتها وتسويقها في السوق المحلي.وأفاد بيان للعلاقات العامة والاعلام في "الضابطة" بأنه تم ضبط المطبعة بناءً على معلومات استخبارية ومتابعة ميدانية حثيثة وبدعم ومساندة جهازي الشرطة والامن الوطني، تم ضبط المطبعة وكميات كبيرة من علب السجائر المزورة لماركات عالمية تمهيدا لتعبئتها وتسويقها في السوق المحلي.