شؤون فلسطينية

الخارجية الفلسطينية: فريدمان يعفي نفسه كسفير للولايات المتحدة ويتصرف كمستوطن

الخارجية الفلسطينية: فريدمان يعفي نفسه كسفير للولايات المتحدة ويتصرف كمستوطن
ديفيد فريدمان
رام الله - دنيا الوطن
دانت وزارة الخارجية الفلسطينية، بأشد العبارات، مواقف السفير الأميركي ديفيد فريدمان، التي كررها أثناء مخاطبته القادة اليهود الأميركيين في تل أبيب، وتفاخره بأنه "مدافع يميني غير معتذرا عن إسرائيل".

وأكدت الوزارة في بيان لها، أن فريدمان يواصل انتمائه وانحيازه الأعمى للمستوطنين والاستيطان والاحتلال واليمين المتطرف في إسرائيل، ويتصرف على أساس انه مستوطن يتخذ مواقف حزبية وشخصية ويصرح بها متناسيا عن قصد أنه سفير، وأنه سفير الولايات المتحدة الأميركية، كما يواصل تبني ذرائع اليمين الحاكم في إسرائيل برئاسة بنيامين نتنياهو، ويرفع شعاراته ويتبنى مواقفه في المجالات كافة.

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