الجبهة الشعبية: "التطبيع الخليجي" طعنة في خاصرة القضية الفلسطينية

رام الله - دنيا الوطنوصفت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين استضافة قطر فريق رياضي إسرائيلي على أراضيها، واستقبال إمارة أبوظبي وزيرة الرياضة والثقافة ميري ريغيف، على رأس وفد رياضي بأنه "خيانة واضحة وصريحة لدماء شعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية، ومحاولة لتزييف الوعي العربي"، وفق بيان صادر عن الجبهة.واعتبرت الجبهة "أن تصاعد وتيرة التطبيع الخليجي مع الاحتلال في ظل الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على منطقتنا العربية وخصوصاً على القضية الفلسطينية ووصول هذه العلاقات إلى علاقات استراتيجية، تشكّل طعنة غادرة في خاصرة أمتنا العربية، بل وتواطئً فجاً في عدوانهم على شعبنا الفلسطيني وحقوقه".وأشادت الجبهة بالمواقف المبدئية للعديد من الجهود الجارية في الكويت ومن بعض الشباب القطري الرافضين للتطبيع، داعية إلى ضرورة تطويرها وتعزيزها لتشمل كافة بلدان الخليج تصدياً لسرطان التطبيع.كما دعت الجبهة لضرورة تحويل مخرجات مؤتمر مقاومة التطبيع والذي نظمته حركة مقاطعة "إسرائيل" في الخليج قبل عام تقريباً إلى حيز التطبيق، وبما يساهم في وضع استراتيجية وآلية عمل عملية وفعالة لمناهضة التطبيع مع إسرائيل في الخليج العربي، والتصدي لأنظمة التطبيع وملاحقة رموزها ، وإلى توعية الشباب العربي بمخاطر التطبيع وأهدافه "الخبيثة" وضرره البالغ على المصالح العليا للأمة العربية وعلى حالة الاستقرار في المنطقة العربية، وعلى العلاقات العربية العربية، وعلى القضية الفلسطينية.