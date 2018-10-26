فتح: مسربو الأراضي والعقارات عملاء وخونة للدين والأرض

رام الله - دنيا الوطنأكدت حركة فتح على أن مسربي الأراضي للإسرائيليين بطريقة مباشرة أو غير مباشرة هم عملاء وخونة للدين والأرض والشعب ولدماء الشهداء وتضحيات الأسرى، وستلاحقهم لعنة القدر فيصبحوا منبوذين حقيرين تطاردهم خيانتهم في كل مكان حتى يصلوا لمرحلة يتمنوا فيه الموت خلاصا من خيانتهم ولا يجدونه.قال عضو المجلس الثوري لحركة فتح، والمتحدث بإسمها أسامه القواسمي في تصريح صحفي: إن القابض على أرضه ودينه وأخلاقه كالقابض على الجمر، وطوبى للفلسطيني الذي يرفض إغراءات الدنيا الدنيئة ويشتري العزة والكرامة والكبرياء وحجارة القدس، ويركل بقدميه كل ملايين الدنيا ويشتري كرامته وأرضه ودينه وسمعته.وطالب القواسمي العائلات كافة الى التبرئة من أؤلئك الذين وصفهم بـ"العملاء الخونة" على الملأ، الذين باعوا ضمائرهم ورضوا لأنفسهم أن يكونوا "ديوثيين"، وأن يقفوا الى جانب الإحتلال الإسرائيلي ضد شعبهم.