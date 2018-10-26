لبحث إشتباكات "المية ومية".. إتصال هاتفي يجمع الرئيس اللبناني ورئيس حماس

رام الله - دنيا الوطنأجرى إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، اتصالاً هاتفياً برئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون.وجرى الاتصال صباح اليوم الجمعة، وتناول الحديث بشكل رئيسي الأوضاع المتدهورة في مخيم المية ومية، والاشتباكات الجارية هناك.وقد عبّر رئيس حماس عن حرص الفلسطينيين في لبنان، على العلاقة الأخوية الفلسطينية اللبنانية، وضرورة تطويرها، كما أكد على أن أمن لبنان أولوية فلسطينية "وهو ما ترجمه الفلسطينيون عملياً من خلال تحييد مخيماتهم عن الأحداث الجارية في المنطقة، وعدم السماح بأن تكون منطلقاً لأي عمل يضرّ بلبنان وأمنه".وشدد هنية على أن أمن المخيمات وجوارها يحظى بتوافق فلسطيني، واتفق الجانبان على أن ما يجري في مخيم المية ومية يجب أن يتوقف بأسرع وقت، وهو لا يخدم القضية الفلسطينية، مؤكدين على تضافر الجهود لوقف النزيف الفلسطيني، وتحقيق الهدف الأكبر، وهو عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي هُجّروا منها.