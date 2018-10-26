فتح تستنكر استضافة دولتي قطر والامارات لوفود رياضية إسرائيلية





وأكدت الحركة في بيان للمتحدث باسمها الدكتور عاطف ابو سيف، أن دولة الاحتلال تضرب بعرض الحائط كل الشرائع الدولية وترفض كل القرارات التي تهدف لتحقيق الحد الأدنى من المطالب الفلسطينية مشددة على ضرورة النضال العربي المشترك من أجل استعادة الحقوق العربية.





وقالت: "إن دولة الاحتلال التي رفضت مبادرة السلام العربية التي نصت على استجابة إسرائيل لقرارات الشرعية الدولية قبل اي تقارب معها تتواصل سياساتها القمعية ضد شعبنا الاعزل في كلفة اماكن تواجده خاصة في عاصمته مهد الاباء والاجداد وفي كل قرية ومدينة ومخيم في الضفة وغزة".





وأضافت الحركة: "إن التسهيلات التي تمنح لرياضي دولة الاحتلال وجزء منهم مستوطنون تقابل بسياسات إسرائيلية ممنهجة لاعاقة تطور الرياضة الفلسطينية واعتقال اللاعبين والحد من مقدرتهم على الحركة والمشاركة في البطولات الخارجية بجانب منعهم من التنقل بين محافظات الوطن".





واعتبرت الحركة ان مشاركة لاعبين من دولة الاحتلال في بطولات تجري في البلدان العربية هدايا مجانية تتلقاها سلطات الاحتلال تدفعها للامعان أكثر في استلاب الحقوق العربية في فلسطين وهضبة الجولان.

رام الله - دنيا الوطناستنكرت حركة فتح استضافة دولتي قطر والإمارات لوفود رياضية إسرائيلية، معتبرة أن أي تطبيع مع دولة الاحتلال قبل تحقيق السلام الشامل واستعادة الحقوق الوطنية الفلسطينية يضعف الموقفين العربي والفلسطيني.