مصادر إسرائيلية: وقوع قتلى أو أسرى إسرائيليين سيشعل حربًا رابعة بغزة

أعربت قيادة الجيش الإسرائيلي، عن خشيتها من إمكانية وقوع عمليات أسر لجنوده بمناطق غلاف غزة.

وقالت صحيفة (يديعوت أحرنوت): يخشى الجيش وقوع عمليات أسر لجنوده "تحت غطاء مسيرات العودة التي تحدث على حدود قطاع غزة، ما قد يدفع بالأمور نحو حرب محتومة.

ونقلت الصحيفة، عن مصادر أمنية، قولها: إن حركة حماس غير معنية بهكذا سيناريو في الوقت الراهن، وتكتفي بما لديها من أسرى إسرائيليين.



رام الله - دنيا الوطنإلى ذلك، عزز الجيش الإسرائيلي قواته المتواجدة بمناطق غلاف قطاع غزة بالمزيد من الكتائب المقاتلة وذلك مع دخول مسيرات العودة، شهرها السابع على التوالي.وأشارت (يديعوت)، إلى أن مسيرات العودة لن تنتهي إلا بواحدة من اثنتين، فإما أن تعلن حماس انتصارها بمسيرة انتصار في أعقاب تسوية في القطاع أو أن يحدث طارئ في القطاع بوقوع عدد كبير من الشهداء الفلسطينيين أو بمقتل إسرائيليين وبالتالي اندلاع الحرب الرابعة في قطاع غزة.