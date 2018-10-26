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الملك عبدالله: غضبي على كل من قصر باتخاذ اجراءات تمنع حدوث فاجعة البحر الميت

الملك عبدالله: غضبي على كل من قصر باتخاذ اجراءات تمنع حدوث فاجعة البحر الميت
العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني
رام الله - دنيا الوطن
أعرب العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، عن حزنه جراء ما حدث في منطقةالبحر الميت، ووفاة 20 شخصًا جراء السيول التي غمرت المنطقة.

وقال الملك عبد الله، في تغريدة له على موقع (تويتر): حزني وألمي شديد وكبير، ولا يوازيه إلا غضبي على كل من قصر في اتخاذ الإجراءات التي كان من الممكن أن تمنع وقوع هذه الحادثة الأليمة.

وأضاف العاهل الأردني: أعزي نفسي وأعزي الأردن بفقدان أفراد من أهلي وأسرتي الكبيرة، فمصاب كل أب وأم وأسرة هو مصابي.. إنا لله وإنا إليه راجعون.

وكانت الملكة رانيا العبد الله، قالت في وقت سابق: قلوبنا انفطرت من هول الفاجعة.. ندعو بالرحمة على من فقدنا، واللهم صبر أهلهم وأعنهم على مصابهم وخفف على كل مصاب واكتب النجاة للمفقودين.

يذكر، أن حصيلة ضحايا فاجعة البحر الميت، ارتفعت إلى 20  بعد عثور الدفاع المدني الأردني، صباح اليوم الجمعة، على جثة جديدة.

وقالت صحيفة (الغد) الأردنية: إنّ "عمليات البحث والإنقاذ والتفتيش مستمرة، وإن مدير عام الدفاع المدني الأردني، اللواء مصطفى البزايعة، يتابع عمليات البحث من موقع الحادث في البحر الميت"، مشيرة إلى أنّ "أعداد الإصابات في الحادثة ارتفعت إلى 35".

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