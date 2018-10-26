بدء العمل بالتوقيت الشتوي فجر غد السبت

رام الله - دنيا الوطنيبدأ التوقيت الشتوي في فلسطين اعتبارًا من فجر يوم غد السبت الموافق 27 تشرين الأول/ أكتوبر وذلك بتحريك عقارب الساعة 60 دقيقة للوراء.وتعمل فلسطين بنظامي التوقيت الصيفي والشتوي باختلاف ساعة واحدة بين النظامين، ويبدأ التوقيت الصيفي في بداية الربيع، عبر تقديم عقارب الساعة 60 دقيقة، ويتم الرجوع للتوقيت الشتوي في بدايات فصل الخريف.وتعتمد أكثر من 85 دولة حول العالم التوقيتين الشتوي والصيفي، بهدف إطالة النهار وتأخير الغروب، والعكس في فصل الشتاء.