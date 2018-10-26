ارتفاع حصيلة اشتباكات "المية ومية" إلى ثلاثة قتلى

رام الله - دنيا الوطنارتفعت حصيلة اشتباكات مخيم "المية ومية" للاجئين الفلسطينيين جنوب لبنان، إلى ثلاثة قتلى، وفق ما أفادت به قناة (الميادين).وقالت القناة: إن الحصيلة ارتفعت إلى ثلاثة قتلى، وعدد من الإصابات، وذلك بعد أن ساد الهدوء الحذر أرجاء المخيم، بعد اشتباكات اندلعت أمس الخميس، بين عناصر حركة فتح وحركة "أنصار الله".وكان مصادر من المخيم، قالت أمس الخميس: إنه تم التوصل إلى اتفاق على وقف إطلاق النار في المخيم وذلك بعد اشتباكات عنيفة شهدها المخيم وسُمعت أصوات القذائف والرصاص في أجواء مدينة صيدا.وأجرت النائب في البرلمان اللبناني بهية الحريري، اتصالات بعدد من القيادات الفلسطينية ومخابرات الجيش اللبناني، في الجنوب وطالبت بوقف فوري لإطلاق النار، في وقت عقد في مكتب رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة الشيخ ماهر حمود اجتماع ضم مسؤول "حزب الله" في منطقة صيدا الشيخ زيد ضاهر ومسؤول منطقة صيدا في حركة "أمل" بسام كجك وممثلين عن الفصائل الفلسطينية بهدف التوصل الى وقف اطلاق النار، فيما أصدر قائد الامن الوطني الفلسطيني اللواء صبحي ابو عرب تعليماته لجميع عناصر الامن الوطني للالتزام بوقف اطلاق النار.