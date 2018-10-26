السيول في فلسطين تسببت بـ 125 حادث مختلف

رام الله - دنيا الوطنأفاد الدفاع المدني الفلسطيني، أن الأمطار والسيول تسببت بـ125 حادث مختلف خلال الـ24 ساعة الماضية في الضفة الغربية.وأضاف أن طواقمه استجابت لـ 125 حادث إطفاء وانقاذ، كان أعلى عدد للحوادث في محافظة طولكرم وأقلها في محافظة طوباس.وأوضح الدفاع المدني، أن ابرز هذه الحوادث كانت تصريف مياه من منازل ومنشآت حيث بلغت 25 حادثًا، و22 حادثًا تم خلالها إزالة أجسام وشوادر وأعمدة وأشجار متساقطة.كما تمكنت الطواقم من تصريف مياه من عبارات بالتعاون مع البلديات بهدف فتح الشوارع التي اغلقت بفعل تراكم المياه فيها.كما تعاونت طواقم الإنقاذ مع دوريات الشرطة بسحب عشر مركبات عالقة بفعل تراكم المياه في بعض الشوارع العامة.وقد سجلت محافظة طولكرم 25 حادثًا، ورام الله والبيرة 23 حادثًا، وجنين 20 حادثًا، وبيت لحم تسعة حوادث، والخليل 12 ، وسلفيت 11 حادثًا، وأريحا أربعة حوادث، ونابلس خمسة حوادث، وطوباس حادثين.