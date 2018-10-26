ليبرمان: اليوم دخل السولار القطري لغزة.. ومتفائل بتفاهمات التهدئة مع حماس

رام الله - دنيا الوطنوصل وزير الجيش الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان صباح اليوم إلى كيبوتس "كرم أبو سالم"، في منطقة غلاف غزة.وقالت صحيفة (يديعوت أحرنوت): أبدى ليبرمان تفاؤله عندما سمع تقارير عن تقدم في تفاهمات التهدئة بين إسرائيل وحماس، وقال: أقدّر أن اليوم الجمعة سيكون هادئًا على حدود قطاع غزة.وأضاف ليبرمان: اليوم دخلت شاحنات الوقود القطرية وغيرها، وانتهى الأسبوع دون تغيير، وهذا يعني ان حماس تسيطر بالكامل بغزة، ومن أجل فهم اتجاه انخفاض العنف يجب أن نتابع الأمر على الأقل حتى نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.