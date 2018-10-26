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حدادًا على ضحايا السيول.. الديوان الملكي: تنكيس العلم الأردني لمدة ثلاثة أيام

حدادًا على ضحايا السيول.. الديوان الملكي: تنكيس العلم الأردني لمدة ثلاثة أيام
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الديوان الملكي الأردني تنكيس العلم على مدخله الرئيسي اعتبارا من صباح اليوم الجمعة 26 أكتوبر 2018، ولمدة 3 أيام، حسبما أفادت وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

وقالت الوكالة في بيان: إن القرار يأتي "حدادا على أرواح الطلبة والمواطنين الذين قضوا في الحادث الأليم بمنطقة البحر الميت بعد أن داهمتهم السيول".

وتوفي 20 شخصا وأصيب 35 آخرون حتى الآن في أحدث إحصاء، جراء السيول التي ضربت منطقة البحر الميت وجرفت حافلة مدرسية، نتيجة أمطار غزيرة.

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