ارتفاع أعداد ضحايا سيول البحر الميت إلى 20 شخصًا

رام الله - دنيا الوطنارتفعت أعداد ضحايا فاجعة البحر الميت، إلى 20 بعد عثور الدفاع المدني الأردني، صباح اليوم الجمعة، على جثة جديدة.وقال المصدر، بحسب ما نقلت عنه صحيفة (الغد) الأردنية: إنّ "عمليات البحث والإنقاذ والتفتيش مستمرة، وإن مدير عام الدفاع المدني الأردني، اللواء مصطفى البزايعة، يتابع عمليات البحث من موقع الحادث في البحر الميت"، مشيراً إلى أنّ "عدد الإصابات ارتفاع في الحادثة ارتفاع إلى 35".كما أفادت الصحيفة، بانهيار جسر في منطقة البحر الميت جرفته السيول وإغلاق الطريق من الجانبين.