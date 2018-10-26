انتهاء جدول 4 ساعات.. ملادينوف: تشغيل المولد الثاني لمحطة الكهرباء بغزة

رام الله - دنيا الوطنأكد نيكولاي ملادينوف منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، أنه تم اليوم الجمعة، تشغيل المولد الثاني لمحطة توليد كهرباء غزة بتوليد 52 ميغا واط.وقال ميلادينوف: إجمالي الإمدادات 172 ميغاوات (أمس كان 141 ميجاوات) ، وهو أعلى معدل إنتاج للكهرباء منذ 21 كانون الثاني/يناير 2018.وأوضح منسق الأمم المتحدة، أنه هذا الأمر سيخفف من معاناة 2 مليون فلسطيني في قطاع غزة.إلى ذلك، قال مدير العلاقات العامة والإعلام في شركة كهرباء غزة محمد ثابت: إن جدول توزيع الكهرباء سيكون 6 ساعات وصل مقابل 12 ساعة قطع.وأكد ثابت، أن الجدول الجديد دخل حيز التنفيذ بدءا من اليوم، منوها إلى أن الجدول القديم 4 ساعات وصل مقابل 12 قطع تم إيقاف العمل به.وتوقع ثابت أن يكون هناك زيادة في التحسن على جدول التوزيع في الفترة المقبلة، خاصة مع انخفاض الأحمال البيتية وفي الشركات في ظل التغيرات الجوية وتحسن أحوال الطقس.وأشار إلى أن التحسن أيضا متعلق بزيادة كمية ضخ الوقود للمحطة وثباتها، مبينا أن محطة الكهرباء حاليا تعمل بطاقة 52 ميجا واط.