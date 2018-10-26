الرئيس الفلسطيني يعزي العاهل الأردني بضحايا انجراف الحافلة قرب البحر الميت

رام الله - دنيا الوطنعزى الرئيس محمود عباس، العاهل الأردني عبد الله الثاني، بضحايا انجراف الحافلة نتيجة السيول التي اجتاحت منطقة البحر الميت، اليوم الخميس.وأعرب الرئيس عباس عن خالص تعازيه للملك عبد الله، ولذوي الضحايا وللشعب الأردني كافة، وعن أمنياته في أن تسفر عمليات البحث الجارية عن العثور على المفقودين.وأعلن وقوف دولة فلسطين، قيادة وحكومة وشعبا إلى جانب الأردن الشقيق في هذا المصاب الجلل.