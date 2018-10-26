مداهمات واسعة بشويكة بحثًا عن المُطارد "نعالوة"

رام الله - دنيا الوطناقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الجمعة، ضاحية شويكة في طولكرم وشرعت بعمليات تفتيش واسعة بحثا عن المطارد أشرف نعالوة.وقالت مصادر محلية: إن جنود الاحتلال اقتحموا جمعية شويكة الخيرية وفتشوها وعبثوا بمحتوياتها كما فتشوا عددا من المنازل المجاورة للجمعية.وأضافت أن الجنود ركزوا حملتهم أيضا في حارة النعالوة التي يقع فيها منزل والد المطارد أشرف وداهموا منزله مرة أخرى وفتشوه وعددا من المنازل المجاورة وسط انتشار أعداد كبيرة من جنود الاحتلال.