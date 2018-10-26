مستوطنون يكتبون شعارات مسيئة للعرب في قرية يافة الناصرة

رام الله - دنيا الوطنخط مجموعة من عصابات "تدفيع الثمن" فجر اليوم الجمعة، عبارات عنصرية معادية ومسيئة للعرب منها "تدفيع الثمن" و"انتقام" بالإضافة الى تخريب مجموعة سيارات في حي مراح الغزلان بقرية يافة الناصرة.وحمل العرب الشرطة الاسرائيلية مسؤولية عدم ردع هذه الظاهرة.يشار الى أنها ليست المرة الأولى التي يخط فيها عبارات مسيئة للعرب سواء في أراضي الـ48 أو الضفة.