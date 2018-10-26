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ترامب يفرض عقوبات جديدة على حزب الله

ترامب يفرض عقوبات جديدة على حزب الله
أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الخميس، فرض عقوبات جديدة على حزب الله اللبناني، وقال ترامب: إنه وقع على قانون يهدف إلى منع التمويل الدولي عن حزب الله.

جاء ذلك في كلمة له خلال فعالية بمناسبة الذكرى السنوية الـ35 لهجوم تعرضت له القوات الأمريكية في العاصمة اللبنانية بيروت، عام 1983 قُتل خلاله 241 جندياً.

من جهة أخرى قال البيت الأبيض في بيان: إن إدارة الرئيس ترامب فرضت عقوبات جديدة على الحكومة الإيرانية وحزب الله.

وأضاف أن القانون الذي وقع عليه ترامب يهدف إلى مزيد من عزل حزب الله على الساحة الدولية، وفق ما نقلت وكالة (الأناضول).

وأكد أن العقوبات ستطال الأشخاص والمؤسسات والحكومات التي توفر دعمًا لحزب الله.

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