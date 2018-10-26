تعليق "الجهاد الإسلامي" على استضافة قطر والامارات لفرق رياضية إسرائيلية

رام الله - دنيا الوطندانت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، كل أشكال التطبيع العربي مع الاحتلال الإسرائيلي بما في ذلك ما أسمته "التطبيع الرياضي".وجددت الحركة على لسان الناطق باسمها داوود شهاب رفضها وإدانتها الشديدة، لجميع أشكال التطبيع؛ بما في ذلك مشاركة فرق صهيونية في مسابقات رياضية تستضيفها دول خليجية (قطر والإمارات).وتشارك فرق رياضية إسرائيلية في بطولات رياضية تقام في قطر والإمارات، رغم الدعوات المتكررة لوقف هذه اللقاءات الرياضية.