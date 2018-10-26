الأسبوع الثاني والثلاثين.. المواطنون يستعدون للمشاركة بـ"جمعة غزة صامدة ما بتركعش"

رام الله - دنيا الوطنيستعد المئات من المواطنين في قطاع غزة للمشاركة في مسيرات العودة اليوم الجمعة تحت شعار (غزة صامدة ما بتركعش).ودعت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة إلى استمرار المشاركة الشعبية فيها، مؤكدة على سلمية المسيرات وأدواتها وإبداعاتها بكل أشكالها، مؤكدة أن المسيرات مستمرة ومتواصلة والشعب الفلسطيني متمسك بمبادئها واهدافها.وأوضحت الهيئة أن مسيرات العودة "تأتي كتعبير وطني جامع وموحد في مواجهة مؤامرات تصفية القضية الفلسطينية والتي كان الحصار والاغلاق والاستيطان والحواجز أدواتها للنيل من إرادة وصمود شعبنا في محاولة لإذلالة لدفعه للقبول بالحلول الأمريكية والإسرائيلية".واكدت الهيئة استمرار المسيرات حتى رفع الحصار عن قطاع غزة.