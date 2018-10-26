طقس الجمعة: الفرصة مهيأة لسقوط أمطار حتى الظهر

رام الله - دنيا الوطنتوقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الجمعة غائماً جزئياً الى غائم بارداً نسبياً الى بارد، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح أدنى معدلها السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية، وتبقى الفرصة مهيأة حتى ساعات الظهيرة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق، والرياح شمالية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.هذه الليلة تكون الأجواء غائمة جزئياً الى غائمة باردة في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.فيما يكون الجو يوم غد الأحد صافيا بوجه عام باردا نسبياً الى بارد خاصة في ساعات الصباح، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها أدنى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح شمالية شرقية الى شرقية معتدلة الى نشطة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.الأحد، يكون الجو صافيا بوجه عام باردا نسبياً الى بارد خاصة في ساعات الصباح، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها ادنى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية ، والرياح شرقية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.الأثنين، يكون الجو صافيا بوجه عام باردا نسبياً الى بارد خاصة في ساعات الصباح، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة مع بقائها ادنى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شرقية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.حذرت دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين اليوم الجمعة من: شدة سرعة الرياح، وخطر التزحلق على الطرقات وكذلك من تدني مدى الرؤية الأفقية.