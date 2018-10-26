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العثور على حارس صدام حسين ميتاً في تركيا.. وتشريح الجثة لكشف السبب

العثور على حارس صدام حسين ميتاً في تركيا.. وتشريح الجثة لكشف السبب
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
عثرت السلطات التركية على حارس صدام حسين ميتا في منزله بولاية شانلي أورفا، جنوب شرقي تركيا.

ووفقا لما أفادت وكالة الأناضول، فقد عثر على عدنان جيري شمائل (68 عاما) ميتا من قبل أقاربه في منزله بحي فيسيل كاراني بمحافظة شانلي أورفا التركية، بحسب ما أفاد مصدر تركي أمني.

وتم نقل جثمانه إلى معهد الطب الشرعي لتحديد سبب وفاته، وينتظر أن تكشف السلطات التركية التفاصيل، بعد أن جرى بالأمس تشريح الجثة.

 وكان شمائل غادر العراق ليقيم في جنوب تركيا بعد إعدام الرئيس العراقي صدام حسين في 2006.


 



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