العثور على حارس صدام حسين ميتاً في تركيا.. وتشريح الجثة لكشف السبب



وتم نقل جثمانه إلى معهد الطب الشرعي لتحديد سبب وفاته، وينتظر أن تكشف السلطات التركية التفاصيل، بعد أن جرى بالأمس تشريح الجثة.

















وكان شمائل غادر العراق ليقيم في جنوب تركيا بعد إعدام الرئيس العراقي صدام حسين في 2006.

رام الله - دنيا الوطنعثرت السلطات التركية على حارس صدام حسين ميتا في منزله بولاية شانلي أورفا، جنوب شرقي تركيا.ووفقا لما أفادت وكالة الأناضول، فقد عثر على عدنان جيري شمائل (68 عاما) ميتا من قبل أقاربه في منزله بحي فيسيل كاراني بمحافظة شانلي أورفا التركية، بحسب ما أفاد مصدر تركي أمني.