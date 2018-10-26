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"الكيماوي" يُغير ملامح أسماء الأسد.. هكذا بدت في آخر ظهور لها

"الكيماوي" يُغير ملامح أسماء الأسد.. هكذا بدت في آخر ظهور لها
أسماء الأسد
رام الله - دنيا الوطن
التقت أسماء الأسد عددا من السيدات اللواتي جئن لإجراء الفحوصات، ضمن حملة سرطان الثدي في مركز المشفى العسكري الذي تتلقى فيه العلاج خلال توجهها لجلسة أمس الخميس.

وقد بدت الأسد نحيلة، وقد وضعت غطاء على رأسها لإخفاء آثار العلاج الكيماوي، وقد ارتدت اللون الزهري تماشياً مع شهر تشرين الأول المعتمد للتوعية ضد سرطان الثدي.




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