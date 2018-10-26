وزير الصحة: مشروع لتعزيز الرعاية الصحية للأمهات والخدج بمليون يورو في خانيونس

رام الله - دنيا الوطنأفاد وزير الصحة د. جواد عواد أن مشروعاً لتعزيز الرعاية الصحية للأمهات والأطفال الخدج سيتم تنفيذه في خانيونس بقيمة مليون يورو، بتمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية- القنصلية الفرنسية، وتنفيذ منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف).جاء ذلك خلال اجتماع الوزير عواد، أمس الخميس، في مكتبه برام الله بممثل اليونيسيف في فلسطين السيدة جونيفييف بوتين ومسؤول المشاريع في الوكالة الفرنسية للتنمية – القنصلية الفرنسية العامة الأستاذ هاني بلاطة.ورحب وزير الصحة بكافة الجهود الدولية التي تسعى لتخفيف معاناة أبناء شعبنا ودعم القطاع الصحي الفلسطيني، مشيداً بدور اليونيسيف والوكالة الفرنسية للتنمية على جهودها في دعم وزارة الصحة.وأكد د. عواد خلال الاجتماع اهتمام وزارة الصحة بتعزيز وتطوير الخدمات الصحية في جميع محافظات الوطن، مشيراً إلى أن القيادة السياسية ممثلة بالرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء د. رامي الحمدالله يتابعون عن كثب القطاع الصحي فيالمحافظات الشمالية والجنوبية، مؤكدين على حق المواطن في الحصول على الرعاية الصحية بكشل آمن وفعال.