وزيرة الاقتصاد تحدد 26 نوفمبر المقبل موعداً لإجراء انتخابات غرفة تجارة وصناعة أريحا

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزير الاقتصاد الوطني عبير عودة، أمس الخميس، أن موعد إجراء انتخابات غرفة تجارة وصناعة أريحا والأغوار، سيكون يوم الاثنين الموافق 26 تشرين الثاني/نوفمبر .وبموجب قرار الوزيرة يفتح باب الترشح اعتباراً من الساعة التاسعة من صبيحة اليوم الجمعة الموافق 26/10/2018 ولغاية الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الخميس الموافق 1/11/2018 وذلك طيلة ايام الاسبوع بما فيها ايام العطل الرسمية للغرفة.ووفق قرار الوزيرة يزاول مجلس إدارة الغرفة الحالينشاطه مقتصراً على تسير أعمال الغرفة إلى حين نهاية اليوم الاخير الذي يسبق موعد اجراء الانتخابات، مع الاشارة الى انه يُحظر عليه التصرف بالأموال المنقولة وغير المنقولة من البيع والشراء والمبادلة وما في حكمها، كما يُحظر على المجلس ابرام التعاقدات سواء تلك المتعلقة بالإنشاءات او الاستشارات او الخدمات مع أي طرف.كما يحظر بموجب القرار على مجلس ادارة الغرفة الحالياتخاذ اية قرارات من شانها احداث اية تغييرات في هيلكلة الغرفة او التعين او التعاقد مع موظفين ومستشارين جدد او الاستغناء عن او تعديل رتبة او درجة أي من الموظفين الحاليين في الغرفة.وبموجب القرار تكلف اللجنة المركزية لإدارة انتخاباتالغرف التجارية الصناعية بإعلان الترتيبات الادارية والتسلسل الزمني للعملية الانتخابية في الصحف المحلية في اليوم التالي لهذا القرار، يتحمل رئيس وأعضاء مجلس الغرفة قانوناً وبصفتهم الشخصية المسؤولة عن أي مخالفة لإحكام هذا القرار.