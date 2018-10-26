وزير التعليم الأردني: الرحلة المدرسية خالفت مسارها.. ومُنظمها يتحمل المسؤولية الكاملة

رام الله - دنيا الوطنأكد عزمي محافظة وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي الأردني، أن الرحلة المدرسية التي جرفتها السيول خالفت مسارها الذي وافقت عليه الوزارة من الأزرق إلى البحر الميت.ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، عن محافظة قوله: "إن منظم الرحلة يتحمل بالكامل مسؤولية ما جرى"، موضحا أن المدرسة خالفت كذلك جميع التعليمات التي نص عليها كتاب الموافقة بمراعاة شروط الأمن والسلامة العامة، والالتزام بتعليمات الرحلات ومنع الطلاب من السباحة والابتعاد عن المناطق الخطرة.وأكد محافظة، أن الوزارة ستفتح تحقيقا شاملا للوقوف على حقيقة ما جرى.ووفقا لوكالة (بترا)، فقد أعطت الوزارة تصريحا لمدرسة فكتوريا، لتسيير رحلة مدرسية إلى منطقة الأزرق شرقي الأردن، وأظهر الكتاب أن عدد الطلبة المشاركين في الرحلة 30 طالبا وطالبة تقلهم حافلتان.