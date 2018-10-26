الدفاع المدني الفلسطيني يوقع مذكرة تفاهم وتعاون مشترك مع منظمة إيفاد التركية



ويأتي توقيع هذه الاتفاقية في إطار اجتماع اللجنة الوزارية التركية

الفلسطينية لتفعيل والتوقيع على سلسلة اتفاقيات من بينها التعاون وتبادل الخبرات في مجال الدفاع المدني والحماية المدنية بين البلدين .





وذكر تقرير لإدارة العلاقات العامة والإعلام ان هذه الاتفاقية هامة جدا في مجال بناء قدرات الدفاع المدني الفلسطيني وخاصة في مجال تدريب طواقم الدفاع المدني على اختلاف تخصصاتهم بمفاهيم الحماية المدنية وإدارة وتقييم المخاطر وإدارة الكوارث بمراحلها المختلفة والتركيز على مجال الاستعداد والاستجابة

وفي مجال تقنيات البحث والإنقاذ وفق المعاير الدولية ، إضافة الي تعاون البلدين في مجال تبادل الخبرات وبناء قدرات الدفاع المدني من حيث تزويد بالاليات والمعدات .













رام الله - دنيا الوطنوقع مدير عام الدفاع المدني اللواء ركن يوسف نصار والسيد محمد اغلو مدير منظمة ايفاد التركية أمس الخميس، على مذكرة تعاون في مجال الدفاع المدني والحماية المدنية بحضور كل من وزير الخارجية الفلسطيني الدكتور رياض المالكي ووزير الخارجية التركي السيد مولود اغلو .